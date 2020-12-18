الأردن تسجل 1708 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 271514 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 236550 حالة شفاء بعد تسجيل 3160 حالة إضافية، كما سُجلت 22 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3518 حالة.