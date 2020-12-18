2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 21 وفاة و2170 إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأن 15 حالة وفاة سجلت في الضفة و5 في غزة، و2 في القدس، في حين سجلت 997 إصابة بقطاع غزة، و860 في الضفة و313 في القدس وأشارت إلى وجود 131 مصابا في العناية المكثفة، و34 على أجهزة التنفس الاصطناعي وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.