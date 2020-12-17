ليبيا تسجل 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت ليبيا اليوم 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل للشفاء 511 مصابا، ووفاة 13 حالة وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 93 ألفا و283 حالة، والمتعافين 63 ألفا و231 حالة، بينما بلغت الوَفَيَات1337حالة حتى الآن.