ألمانيا تسجل 700 وفاة و27 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الألمانية اليوم الخميس عن رصد قرابة 700 وفاة و27 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 26923 إصابة و698 وفاة (مقابل 27728 إصابة و952 وفاة في اليوم السابق، ما كان أكبر حصيلة وفيات منذ بداية الجائحة).

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة مليونا و406161 إصابة مؤكدة منها 24125 حالة وفاة وحذر معهد روبرت كوخ مؤخرا من أن الوضع حول تفشي كورونا في ألمانيا الآن أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى وقد يستمر في التدهور ويأتي ذلك مع تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية.

المصدر: RT + رويترز + دوتشيه فيليه