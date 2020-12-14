28 وفاة و1564 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة بسبب هذا الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الكيلة إلى أن قطاع غزة سجل 157 حالة جديدة بفيروس كورونا، من مجمل الحالات في اليوم الأخير.كما تكشف قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي، بلغ 126205 إصابات، تعافى منها 100663 شخصا، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات حاجز الألف وبلغ 1107 حالات وفاة.

وتستمر حالة الإغلاق التام في بعض محافظات الضفة الغربية حتى يوم الخميس، وتشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وتفرض حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة إغلاقا جزئيا على كامل القطاع يستمر من الساعة السادسة والنصف مساء حتى السابعة صباحا.

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