فلسطين تسجل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاة واحدة، و1422 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1030 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية .ى وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.