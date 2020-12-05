الهند تسجل 36652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 512 حالة وفاة و 36652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139700 فيما بلغ إجمالي الإصابات 9608211.