الهند تسجل 36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 540 حالة وفاة و36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139188 فيما بلغ إجمالي الاصابات 9571559 .