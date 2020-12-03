الهند تسجل 35551 إصابة جديدة بكورونا و526 وفاة

سجّلت الهند 35551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و526 حالة وفاة وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 9534964 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 138648 حالة.