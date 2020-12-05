بلجيكا تسجل 2582 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 109 حالات وفاة و2582 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي 17142 فيما بلغ إجمالي الإصابات 587439.