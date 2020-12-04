بلجيكا تسجل 2605 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 122 حالة وفاة و2605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة في بيان أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي 17033 فيما بلغ إجمالي الإصابات 584857.