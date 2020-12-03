بلجيكا تسجّل 3040 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 3040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و125 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات 582252 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16911 حالة وفاة.