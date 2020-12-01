بلجيكا تسجل 746 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 98 حالة وفاة وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن اجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 577345 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16645 حالة وفاة .