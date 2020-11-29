بلجيكا تسجل 3619 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت بلجيكا اليوم تسجيل 122 وفاة و3619 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس 16461 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 574448 حالة.