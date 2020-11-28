بلجيكا تسجل 3279 اصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 120 حالة وفاة وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن اجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 570829 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16339 حالة وفاة .