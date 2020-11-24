بلجيكا تسجل 137 وفاة و 1123 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1123 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 137 وفاة وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 559.902 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15.755 حالة وفاة .