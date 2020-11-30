جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2563 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 38 حالة وفاة وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس قد بلغ 788 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 21.477 حالة وفاة.