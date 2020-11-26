جنوب أفريقيا تسجل 3250 إصابة جديدة بكورونا

سجلت جنوب أفريقيا 3250 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و118 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 776 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.201 حالات وفاة.