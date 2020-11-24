جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جنوب إفريقيا 2080 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و65 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 770 ألف إصابة، فيما بلغ إجمال الوفيات 20.968 حالات وفاة.