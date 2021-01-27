إيطاليا تسجل 15204 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا 15204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 467 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات تجاوز 2,501,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 86,889 حالةً.