133574 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 133574 إصابة والوفيات 1525 بنسبة 14ر1% والمتعافين 126486 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مريضًا ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 93 والمنومين في العناية المركزة 26.