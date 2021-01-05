216,699 إجمالي إصابات كورونا في الإمارات

سجلت الإمارات 1,967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 216,699 حالةً. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 685 حالةً.