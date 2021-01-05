الجزائر تسجّل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 100873 إصابة. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2782 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 186 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 68185 حالة.

