الولايات المتحدة تسجل 173,915 إصابة مؤكدة و 1,800 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 173,915 إصابة مؤكدة و 1,800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,732,404 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 352,464 حالة وفاة.