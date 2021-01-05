إيطاليا تسجل 649 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 15378 إصابةً

سجلت إيطاليا 649‭‭‬‬‬ وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإصابة 15378. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 76329، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة عالمياً.