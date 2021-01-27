إسبانيا تسجل 40285 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 40285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 492 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت الصحة الإسبانية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 2,670,102 إصابةً، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 57,291 حالةً.