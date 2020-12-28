تونس تسجل 52 حالة وفاة و1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 133204 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4518 حالة وفاة.