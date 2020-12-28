الجزائر تسجل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر, 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 98631 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2737 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 352 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 66214 حالةً.