إيطاليا تسجل 445 وفاة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 445 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 72370 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم, إلى أنها سجلت 8585 إصابة بالفيروس, ليصل إجمالي الإصابات إلى 2056277 إصابة.