تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و765 ألفا و49 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الإثنين الساعة 11,00 ت غ. وأصيب أكثر من 80,686,630 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 50,834,100 شخص على الأقل حتى اليوم وسجلت أمس الأحد 7273 حالة وفاة جديدة و444,004 إصابة جديدة في العالم والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة 1329 وروسيا 487 والمكسيك 400 .