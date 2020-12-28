لبنان تسجل 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 172820 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 124228، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1409 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.