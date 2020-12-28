شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا انخفاضا نسبيا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية وذلك تزامنا مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في العاصمة موسكو لكبار السن وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي عن تسجيل 27787 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 28284 إصابة في اليوم السابق، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ثلاثة ملايين و78 ألفا و35 اصابة.

وسجلت روسيا 487 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 552 أمس، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 55265 حالة، وتماثل 20480 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى مليونين و471 ألفا و309 أشخاص، بالاضافة الى إجراء أكثر من 89.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، بينها 416 ألف اختبار خلال الـ 24 الماضية وأنطلقت في العاصمة موسكو اليوم ، حملة تطعيم السكان المسنين فوق سن الـ60 ضد فيروس كورونا المستجد، طوعا ومجانا، على اعتبار أنهم يشكلون أكبر مجموعة خطر تعاني من المرض بشكل أشد من الأخرى.