لوكسمبورغ تسجل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 50089 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 571 حالةً.