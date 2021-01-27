باكستان تسجل 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 537477 حالة، منها 33820 حالة نشطة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2081 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 492207 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان. وأضاف أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11450 حالة وفاة.