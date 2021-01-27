العراق يسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 616259 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13018, فيما تم تسجيل 1575 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 586327 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 16914, منهم 154 يرقدون في غرف العناية المركزة.