سجلت تايلاند 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 144 إصابة جديدة بكوفيد 19, وبدون تسجيل حالات وفاة. وأشارت وزارة الصحة التايلاندية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6285, فيما بلغ عدد الوفيات 60 حالة وفاة, كما أشارت إلى أن مجموع حالات التعافي ارتفع إلى 4180 حالةً.