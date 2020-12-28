المغرب تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 433029 حالة إصابة. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 32 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7272، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 399575.