المغرب يسجل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 491709.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات 8767، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 479252.