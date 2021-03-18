المغرب يسجل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 490575.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 8748، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 477879.