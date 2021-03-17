المغرب يسجل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية, 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 490088.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم،إلى أنها سجلت 8 حالات وفاة ، ليصل عدد الوفيات فيها منذ بدء الجائحة إلى 8745، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 477305.