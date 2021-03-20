المغرب يسجل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 444 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم في بيان أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 491463 , فيما بلغ مجموع الوفيات 8763.