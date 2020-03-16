وزارة الصحة المصرية تعلن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا و40 إصابة جديدة
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وزارة الصحة المصرية تعلن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا و40 إصابة جديدة

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العرب اليوم - وزارة الصحة المصرية تعلن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا و40 إصابة جديدة

وزارة الصحة المصرية
القاهره ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة المصرية حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا و40 إصابة جديدة

 

 

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وزارة الصحة المصرية تعلن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا و40 إصابة جديدة وزارة الصحة المصرية تعلن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا و40 إصابة جديدة



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