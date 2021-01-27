الجزائر تسجل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 106359 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2877 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 202 مريض، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72538 حالةً.