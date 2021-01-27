ليبيا تسجل 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء ، وتماثل للشفاء 1119 شخصًا، في حين توفي 13 آخرون. وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 116 ألفا و64 حالة، منها 18 ألفا و856 نشطة، و95 ألفا و406 متعافين، بينما توفي 1802 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.