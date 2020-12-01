لوكسمبورغ تسجل 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 35129 حالة وذكرت وزارة الصحة في لوكسمبرغ اليوم, أنها سجلت تسع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 330 حالة وفاة.