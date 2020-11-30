لوكسمبورغ تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 34678 إصابةَ وذكرت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، أنها سجلت تسع حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 321 حالة وفاة.