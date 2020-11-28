لوكسمبورغ تسجل 565 إصابة جديدة بكورونا

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 33974 حالةً وذكرت وزارة الصحة في البلاد أنها سجلت ست حالات وفاة جديدة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 306 حالات.