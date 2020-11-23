لوكسمبورغ تسجل 173 إصابة جديدة بكورونا

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 31108 إصابةً وذكرت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها أنها سجلت سبع حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 273 حالة وفاة.