الأردن تسجل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 323111 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311080 حالة شفاء بعد تسجيل 1075 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4262 حالة.