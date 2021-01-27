الكويت تسجل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 162862 حالة في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن عند 957 حالة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم بأنه تم شفاء 436 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 155739 حالة.